Aeronáutica: 5 pessoas morreram no acidente aéreo em Paraty

Aeronave cai em Paraty (RJ). O ministro do STF, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros

Teori Zavascki, ministro do STF, morre em acidente de avião em Paraty

Teori Zavascki, ministro do STF, morre em acidente de avião em Paraty

Teori Zavascki, ministro do STF, morre em acidente de avião em Paraty

Equipes fazem buscas após acidente aéreo de avião prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90, em Paraty, no litoral sul do Rio, na tarde desta quinta (19). O ministro do STF, Teori Zavascki, relator da Lava Jato, morreu no acidente

Aeronave cai em Paraty (RJ). O ministro do STF, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros

Aeronave cai em Paraty (RJ). O ministro do STF, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros

Modelo Hawker Beechcraft King Air C90, semelhante ao que estava Teori Zavascki

O Comando da Aeronáutica, em Brasília, informou que cinco pessoas morreram na queda de um avião na tarde desta quinta-feira no litoral de Paraty (RJ). As informações foram repassadas por mergulhadores da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio, que visualizaram cinco corpos dentro da aeronave.

As vítimas do acidente são o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, fundador do Grupo Emiliano, e o piloto da aeronave, Osmar Rodrigues. As identidades dos outros dois passageiros ainda não foram divulgadas.

Investigação

A Aeronáutica enviou a Paraty uma equipe de militares especializados em investigação de acidentes aeronáuticos. Eles chegaram ao local às 20h30 desta quinta para auxiliar nas buscas dos corpos das vítimas do avião King Air C90, que decolou do Campo de Marte em São Paulo às 13h01 e caiu no mar nas proximidades da Ilha Rasa, em Paraty, região da Costa Verde fluminense.

De acordo com a Aeronáutica, esses profissionais vão atuar na coleta de dados no local do acidente. A equipe vai analisar os destroços, indícios de falhas, performance da aeronave nos momentos finais do voo e partes da fuselagem para análise. A investigação também vai avaliar aspectos humanos que podem ter contribuído para a queda do avião (médicos e psicológicos) e operacionais (rota, meteorologia). Não é possível estabelecer prazo para o término das investigações.

