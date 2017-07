A Pátria de tornozeleiras

O Brasil tem a segunda maior população de usuários de tornozeleiras eletrônicas do mundo. Hoje, pelo menos 28 000 pessoas são monitoradas 24 horas por dia pela Justiça. A adoção do equipamento cresceu exponencialmente nos últimos cinco anos e deve quadriplicar nos próximos anos. Ultimamente, diante do brutal desequilíbrio entre oferta e procura, a busca do equipamento é disputada a tapas. O ex-deputado e assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo da Rocha Loures, corre o risco de perder o seu equipamento e, consequentemente, ser obrigado a voltar para a cadeia. O Ministério Público de goiás entrou com um pedido para que a justiça reconsidere a decisão que negou o recolhimento do equipamento. Para o promotor Fernando Krebs, o aliado de Temer furou a fila para conseguir sair da prisão. Hoje, 25 pessoas estão atrás das grades em Goiás por conta da falta do equipamento.

O equipamento que proporciona uma liberdade – ainda que restrita aos usuários – é também alvo de reclamação. A doleira da Lava-jato Nelma Kodama adaptou um assessório usado por jogadores de tennis no pulso – uma munhequeira – na perna para evitar o incômodo de passar o dia com o equipamento preso ao corpo. Já o ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró teve que ficar mais de 30 minutos na chuva para que o sinal da tornozeleira fosse captado. Como se vê, é ruim a tornozeleira, bem pior sem ela.

Leia esta reportagem na íntegra assinando o site de VEJA ou compre a edição desta semana para iOS e Android.

Aproveite também: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.