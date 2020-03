No sábado 14, manifestantes de esquerda sairão às ruas para lembrar os dois anos da morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

No domingo 15, movimentos de direita, como Nas Ruas, Avança Brasil e São Paulo Conservador, farão um ato em defesa do governo Bolsonaro e contra a “chantagem” e o “parlamentarismo branco” do Congresso Nacional.