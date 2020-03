Coronavírus: casos suspeitos no Brasil sobem de 252 para 433

O balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda-feira, 2, atualizou para 433 o número de pessoas suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil. No sábado, o levantamento apontava para 252 casos em análise. Dois brasileiros que viajaram para a Itália tiveram a infecção confirmada.

A pasta ainda informou que está adquirindo 30 000 testes para diagnóstico da infecção. “Estamos expandido a capacidade de testes laboratoriais para todo o Brasil”, afirmou em nota.

Os dois homens infectados com o coronavírus moram em São Paulo. O paciente que teve o diagnóstico confirmado no último sábado chegou de viagem da Itália em 27 de fevereiro e trabalha na XP Investimentos. Ele chegou a comparecer ao escritório no mesmo dia 27.

O homem foi atendido pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, quando fez o exame para a doença e relatou que havia tido febre e dores muscular e de cabeça. O paciente está em isolamento domiciliar, uma vez que o quadro clínico é leve e estável. O homem teve contato apenas com a esposa, que não apresentou sintomas da infecção, mas também está em isolamento domiciliar.

Já o primeiro paciente confirmado com o Covid-19 tem 61 anos e chegou ao Brasil no dia 21 de fevereiro vindo de Milão, após viagem a trabalho para a Lombardia. Os dois homens infectados não possuem vínculo entre si.