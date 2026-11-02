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Quanto Antonelli pode ganhar com o título da Fórmula 1?

Novo campeão tem remuneração ligada ao desempenho na Mercedes; categoria separa pagamentos aos atletas e receitas das escuderias

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 07h49 | Atualizado em 2 nov 2026, 09h17
Piloto de corrida com boné azul e macacão preto, sorrindo e fazendo sinal de positivo, em frente a uma garagem com carros vermelhos e o logo DHL
Ao terminar o Grande Prêmio do México em terceiro lugar, o italiano da Mercedes conquistou seu primeiro Mundial. (Mark Sutton/Getty Images)
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Kimi Antonelli conquistou seu primeiro título da Fórmula 1 neste domingo (1º), ao terminar o Grande Prêmio do México em terceiro lugar. Aos 20 anos e 68 dias, o italiano da Mercedes tornou-se o campeão mais jovem da história da categoria, superando Sebastian Vettel.

A conquista também tem consequências financeiras, embora o Mundial de Pilotos não estabeleça um prêmio em dinheiro para o vencedor. A remuneração pela temporada depende do salário e das bonificações negociadas com a equipe.

Na Fórmula 1, o reconhecimento esportivo e os pagamentos aos competidores seguem caminhos distintos. O campeão recebe o troféu na cerimônia anual da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Os ganhos adicionais ficam sujeitos aos contratos individuais, que podem prever recompensas pelo título e pelos pontos somados durante o campeonato. Não existe, portanto, um valor padronizado que permita calcular a remuneração de um piloto apenas por sua posição na classificação.

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O jornal alemão Bild publicou que Antonelli recebe aproximadamente 4 milhões de euros de salário anual na Mercedes. Com os bônus por desempenho, seus ganhos podem chegar a pouco menos de 10 milhões de euros na temporada. A estimativa reúne a remuneração fixa e as parcelas variáveis previstas no acordo com a escuderia.

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Como funciona a premiação das equipes?

O dinheiro distribuído às escuderias obedece a outra lógica. A classificação no Mundial de Construtores influencia os recursos recebidos pelas equipes. Nessa disputa, são considerados os pontos dos dois pilotos, enquanto o Mundial de Pilotos reconhece o desempenho individual de cada competidor.

Uma mesma corrida, assim, produz resultados para duas classificações. Os pontos de um atleta contribuem tanto para sua posição no campeonato individual quanto para a colocação de sua equipe entre os construtores. O retorno financeiro da escuderia e os bônus do piloto, porém, são definidos por mecanismos diferentes. A receita recebida pela empresa não equivale a uma premiação transferida automaticamente ao seu principal competidor.

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Quem é Kimi Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli nasceu em Bolonha, na Itália, em 25 de agosto de 2006. Filho de Marco Antonelli, ex-piloto e proprietário de uma equipe de automobilismo, cresceu próximo das pistas e começou a competir no kart ainda criança. Em 2019, ingressou no programa de formação de jovens pilotos da Mercedes.

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A chegada à Fórmula 1 ocorreu em 2025, quando assumiu a vaga deixada por Lewis Hamilton após a transferência do britânico para a Ferrari. O primeiro campeonato veio já em sua segunda temporada. Antonelli tornou-se também o primeiro integrante formado pelo programa de jovens pilotos da Mercedes a conquistar o Mundial.

No México, o italiano precisava terminar em nono lugar para garantir o título independentemente dos resultados dos adversários. Largou em quarto e cruzou a linha de chegada em terceiro, atrás de Max Verstappen e Hamilton. O pódio foi seu 17º na temporada.

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A conquista encerrou uma espera de 73 anos por um novo campeão italiano na categoria. O último havia sido Alberto Ascari, vencedor em 1952 e 1953. Antonelli também derrubou a marca de precocidade de Vettel, que conquistou seu primeiro Mundial em 2010, aos 23 anos e 134 dias.

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