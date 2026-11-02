Os pilotos mais ricos da Fórmula 1 em 2026

22 pilotos, como Lando Norris e Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Liam Lawson e Gabriel Bortoleto.
1. Lewis Hamilton: US$ 586 mi 2. Fernando Alonso: US$ 260 mi 3. Max Verstappen: US$ 210 mi 4. Charles Leclerc: US$ 125 mi 5. Lando Norris: US$ 60 mi
Heptacampeão mundial, entre suas parcerias comerciais estão Dior e Tommy Hilfiger. Na Ferrari, seu salário anual é estimado em US$ 60 mi.
O espanhol estabeleceu parcerias com marcas como Adidas, TAG Heuer e BOSS. Seu salário-base anual na Aston Martin é estimado em US$ 20 mi.
Tetracampeão, o holandês recebe o maior salário-base em 2026, estimado em US$ 70 mi. Fora das pistas, mantém contratos com EA Sports, Heineken e Oracle.
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