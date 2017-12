WhatsApp testa função que restringe postagens em grupo, diz site

O WhatsApp está testando uma nova função que permitirá aos moderadores de um grupo limitar temporariamente quais usuários poderão postar nos grupos do aplicativo. As informações são do site WABetaInfo, que faz análises sobre versões de testes do programa a que tem acesso em busca de novas funções.

Segundo o relato do site, o novo recurso possibilitará aos administradores ativar um modo “restrito” por até 72 horas. Durante esse período, somente os administradores poderão postar conteúdo — como mensagens de texto, áudio, vídeo ou documentos.

Os demais participantes só poderão receber as mensagens ou mandar recados privados aos administradores.

O WABetaInfo encontrou a função de restringir grupo em versões de teste do aplicativo para iOS e Android. Segundo o site, o recurso seria útil no caso em que os administradores precisarem concentrar a atenção de todos, como ao organizar um evento, por exemplo.

Procurado por VEJA, o WhatsApp disse que não há nada oficial sobre a nova atualização.