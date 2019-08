Walmart Brasil anuncia mudança de nome e investimento de R$ 1,2 bilhão

A rede de supermercados Walmart Brasil anunciou nesta segunda-feira, 12, um investimento de 1,2 bilhão de reais no país nos próximos dezoito meses. Segundo a empresa, a ideia é ampliar e modernizar suas lojas. Além disso, a companhia mudou seu nome para Grupo Big. As alterações fazem parte da estratégia de negócios do grupo, com foco no atacado e varejo físico.

Em nota, o Walmart Brasil comunica que “todo o projeto, da escolha dos novos nomes das bandeiras à definição de sortimento, está alinhado com as necessidades dos clientes locais e do varejo brasileiro. A empresa optou por suas marcas regionais, que resgatam o vínculo emocional com os consumidores”. As lojas de hipermercado do Walmart Brasil nas regiões Sul e Sudeste passarão a se chamar Big, enquanto no Nordeste, todos os hipermercados serão Big Bompreço.

O movimento ocorre um ano após o fundo de investimento Advent adquirir 80% da operação do Walmart Brasil — o resto continua com a rede global Walmart. Desde então, o foco da empresa voltou-se para o atacado e o varejo físico. Dez de seus hipermercados no país estão sendo transformados em atacados. Ao todo, a companhia tem 438 lojas no Brasil, em 18 estados.

Alinhado ao seu novo objetivo, a rede, que tem a terceira maior arrecadação do setor no país, anunciou em maio o encerramento de sua operação de vendas online. Segundo a empresa, as plataformas digitais representavam uma “parcela mínima das vendas totais da companhia”.

O fundo de investimento que controla o Walmart Brasil, o Advent, também está na envolvido na disputa pela compra do parque de diversões Beto Carrero, em Santa Catarina. Sua principal concorrente é a rede de restaurantes Madero, que como mostrou VEJA, pretende construir um complexo gastronômico e investir na hotelaria do local.

A loja de departamento Walmart, que em 2018 se desvinculou da Walmart Brasil, é conhecida por ser uma das maiores empresa do mundo. Segundo levantamento feito pela revista Fortune, em 2018, seu faturamento foi de 500,3 bilhões de dólares (1,98 trilhão de reais), o maior entre as empresas pesquisadas.