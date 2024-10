Voa Brasil vende menos de 1% das 3 milhões de passagens disponíveis

Lançado há quase dois meses, o Voa Brasil vendeu cerca de 10 mil passagens aéreas para 67 destinos domésticos. O total representa menos de 1% dos 3 milhões de assentos disponibilizados pelas companhias aéreas, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos.

Em vigor desde 24 de julho, o programa permite que aposentados pelo INSS comprem passagens de no máximo 200 reais por trecho. Ele foi instituído a partir de uma parceria do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) com as principais companhias aéreas brasileiras, e não envolve subsídio do governo.

Para adquirir a passagem, o beneficiário não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. A expectativa da pasta é que o programa beneficie 1,5 milhão de aposentados.

Para Tomé Franca, secretário de Aviação Civil (SAC), do Ministério de Portos e Aeroportos, a iniciativa faz um papel de inclusão social no transporte aéreo. Ele relativiza o volume baixo de vendas, apontando que as 10 mil passagens foram vendidas para pessoas que não viajariam de avião em outras circunstâncias. “Esse é um número muito interessante, porque grande parte desse número nunca viajou na vida”, disse.

O secretário apontou que os 3 milhões de acentos disponíveis correspondem a um período de 12 meses, e podem variar de acordo com a temporada e o nível de ocupação dos voos.

Entre os destinos mais procurados pelos beneficiários do Voa Brasil, São Paulo ocupa a primeira posição, com 2918 reservas. A capital paulista é seguida por Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife.