Vendas no varejo têm alta de 0,7% em setembro

As vendas no varejo brasileiro subiram 0,7% em setembro na comparação com o mês anterior e 2,1% sobre um ano antes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. É o quinto resultado positivo consecutivo, período em que o segmento acumulou ganho de 2,4%.

Os resultados foram impulsionados pelo consumo de artigos de uso pessoal e doméstico, que tiveram avanço de 8,5% em relação a setembro do ano passado e 1,8% se comparados a agosto. Móveis e eletrodomésticos tiveram alta de 8,2% quando comparados ao mesmo período de 2018 e de 5,2% em relação a agosto.

Em comparação a agosto, as vendas de alimentos, bebidas e fumo avançou 0,2%. Já a compra de veículos e peças de automóveis cresceu 1,2% em relação ao mês passado.

No trimestre, o comércio avançou 2,6% em relação aos três meses anteriores. O aumento na intensidade das vendas do comércio varejista foi observada na grande maioria das atividades com destaque para móveis e eletrodomésticos e tecidos, vestuário e calçados. Os resultados negativos se deram no setor de combustíveis, que, apesar de registrarem alta de 1,2% em relação a agosto, recuaram 0,3% em 12 meses.