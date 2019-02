Vendas no varejo caem 0,2% em fevereiro após alta em janeiro

As vendas no varejo recuaram 0,2% em fevereiro deste ano em relação a fevereiro do ano passado, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. O número representa uma baixa após a alta de 5,5% verificada no mês anterior, na comparação com dezembro. Na comparação entre fevereiro de 2017 e 2016, a queda foi de 3,2%, e houve recuo de 5,4% em 12 meses.

O IBGE havia divulgado anteriormente que uma queda de 0,7% em janeiro ante dezembro, mas o número se tornou positivo por conta de uma atualização metodológica.

Apesar da queda em fevereiro, cinco dos oito setores pesquisados pelo IBGE tiveram alta em relação a janeiro: móveis e eletrodomésticos (3,8%), tecidos, vestuário e calçados (1,5%), livros, jornais, revistas e papelarias (1,4%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,0%) e combustíveis e lubrificantes (0,6%).

No varejo ampliado, que inclui as categorias do setor automotivo, motos, peças e materiais de construção, o IBGE registrou alta de 1,4% na comparação com janeiro. O resultado positivo foi puxado pelo setor de veículos, que teve a terceira alta consecutiva. “O desempenho do setor reflete, sobretudo, o comportamento das vendas de Veículos, motos, partes e peças, que apresentou, para o volume de vendas, taxa de 0,1% sobre janeiro de 2017”, diz trecho da nota.