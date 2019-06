Vendas de veículos novos crescem 22% em maio no país

As vendas de veículos tiveram alta de 21,6% em maio na comparação com o mesmo mês de 2018, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 3, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ao todo, foram 245.173 emplacamentos no mês, contabilizando carros, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. Já na comparação com abril, o número de licenciamentos foi 5,8% maior.

Todos os setores apresentaram aumento quando comparados a maio de 2018. Destaque para as vendas nas categorias automóveis e veículos comerciais leves (picapes, SUVs e utilitários de entrega), que têm grande importância no setor. Juntos, os dois segmentos somaram 234.466 emplacamentos no país, registrando alta de 20% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Além disso, as vendas de ônibus (67%) e caminhões (61%) também tiveram desempenhos significativos, em maio, com relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o setor automotivo registra 1,084 milhão de veículos emplacados, expansão de 12,5% em relação a igual período do ano passado.

No segmento automóveis, a liderança ficou com o Onyx, da General Motors. Além de ser o mais vendido em maio (22.279 emplacamentos), o modelo também é o primeiro colocado no acumulado do ano (97.408 emplacamentos). O mesmo ocorreu no segmento de veículos comerciais leves com o Fiat Strada, que teve 7.136 mil licenciamentos no mês e já soma 29.893 unidades vendidas no ano.