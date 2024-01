Venda de carros elétricos dobra no Brasil em 2023 e bate recorde

As vendas de veículos elétricos leves no Brasil atingiram um patamar recorde de quase 94 mil unidades em 2023. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Segundo a entidade, os emplacamentos em 2023 somaram 93 927 unidades, um aumento de 91% em relação às vendas de 2022 (49.245). O número representa cerca de 5% do total de vendas no país. Só em dezembro, as vendas de carros elétricos alcançaram 16.279 unidades, crescimento de 191% em comparação com dezembro de 2022 (5.587).Até novembro, os emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves somaram cerca de 1,9 milhão de unidades, segundo a Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos). Os dados fechados do ano ainda não foram divulgados.

Os dados de 2023 do setor elétrico, segundo a associação, indicam uma transformação no mercado de veículos eletrificados no Brasil, impulsionada pelos veículos plug-in (com recarga externa das baterias). Esses veículos representaram 56% das vendas de veículos elétricos leves em 2023, totalizando 52.359 unidades e superando os híbridos convencionais.

Para o presidente da entidade, Ricardo Bastos, o ótimo resultado de 2023 reflete um conjunto de fatores, entre eles o anunciado aumento do imposto de importação de veículos elétricos e híbridos a partir de janeiro, que provocou uma antecipação das vendas no último bimestre. “Os números indicam principalmente uma sensível evolução desse mercado este ano, com os veículos plug-in chegando a dois terços das vendas em dezembro, confirmando a confiança e a preferência cada vez maior do consumidor pelas novas tecnologias”.

