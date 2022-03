Veja como consultar quanto dinheiro você tem no FGTS

O governo federal autorizou uma nova rodada de liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em que será possível sacar até 1.000 reais entre as contas do fundo até o dia 15 de dezembro. Ainda é necessário que a Caixa Econômica Federal libere um cronograma, mas já dá pra saber o quanto do FGTS o trabalhador pode ter direito a sacar.

A medida faz parte de um ‘pacote de bondades’ do governo Jair Bolsonaro, que tenta estimular a economia — que anda a passos lentos — em ano que concorre a reeleição. Além do FGTS, o governo adiantou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, um programa de microcrédito para pequenos negócios e aumento da margem de crédito consignado para aposentados.

Segundo a Medida Provisória assinada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, o limite de saque é por trabalhador e não por conta, nos moldes da liberação extraordinária que ocorreu em 2020. Ou seja, mesmo que tenha mais de uma conta, o limite é de 1.000 reais por CPF.

O trabalhador pode fazer a consulta de quanto tem no FGTS e ter ideia de quanto será possível receber na nova liberação no aplicativo do FGTS. Na plataforma, é necessário fazer um cadastro. Após fazer o download, siga os seguintes passos:

1. Será preciso fazer um cadastro, com CPF, nome, data de nascimento e e-mail;

2. Cadastre uma senha (deve ser numérica e ter ao menos seis dígitos);

4. Selecione “não sou um robô” e, depois, “cadastre-se”;

5. Após preencher as informações, o sistema enviará um link para o e-mail informado. Entre no e-mail, e confirme o endereço eletrônico;

6. Volte ao aplicativo, informe o CPF e a senha;

7. O programa fará perguntas relacionadas ao seu trabalho, como quando você ingressou em determinada empresa e se trabalhou em determinado lugar;

8. Leia os termos e condições do aplicativo. Se aceitar, clique em “continuar”. Nessa hora, há a opção de cadastrar o número do celular para receber informações sobre o FGTS;

9. A partir daí, é possível verificar quanto está depositado em seu FGTS. Ao clicar em “ver todas as contas” o app mostra quanto há de dinheiro nas contas trabalhadas e, no caso dessa nova liberação, a ordem de saque começa dos contratos extintos (do maior para o menor). Caso você tenha menos de 1.000 reais na soma das contas, será possível pegar o recurso. Se tiver esse limite ou mais, a liberação está limitada ao valor. Lembrando que, desta vez, o limite é por trabalhador;



Quando mais é possível sacar o FGTS

Além das liberações esporádicas, como essa nova rodada, Fundo de Garantia também pode ser sacado quando o trabalhador é demitido sem justa causa de seu emprego. Além dessa condição, há outras regras que permitem a movimentação dos recursos.

– Aposentadoria;

– Saque aniversário (em que há a perda do direito de movimentação no caso de demissão);

– Ao ficar três anos desempregado, a partir do mês do aniversário;

– Compra da casa própria, liquidar, amortizar ou pagar prestações de financiamento habitacional;

– Acordo de rescisão de trabalho, que libera 80% do fundo;

– Doenças graves como aids, câncer ou em estágio terminal (titular ou dependente);

– Morte do titular da conta;