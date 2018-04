Varejista lança serviço para cliente reservar no site e pagar na loja

A Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, lançou nesta sexta-feira um novo serviço para os clientes que não gostam de usar a internet para realizar pagamentos – será possível reservar produtos pelo site, mas concluir a transação e retirar o pedido na loja física.

Segundo a empresa, o serviço é uma opção de compra para clientes que não têm cartão de crédito, conta-corrente em banco ou simplesmente temem informar seus dados pessoais na internet.

Para reservar o produto pela internet, o consumidor deve selecionar a opção Retira Rápido na hora da compra. É necessário escolher em qual unidade o produto será retirado – o site disponibiliza uma lista com as lojas mais próximas da residência do cliente.

Após escolher o estabelecimento, é preciso confirmar o procedimento na opção “Reserve e pague na loja”. O serviço também estará disponível em datas comemorativas ou grandes eventos, como o Dia das Mães e a Black Friday.

Com o novo sistema, o cliente paga diretamente na loja e retira o produto. É possível reservar um produto pelo período de até 24 horas.

Inicialmente, o serviço estará disponível em 17 lojas de São Paulo, mas a Via Vejo planeja expandir a modalidade para as demais unidades das Casas Bahia e Ponto Frio até o final do ano.