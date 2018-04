Casas Bahia vai vender 2ª TV por R$ 1 em promoção da Copa

As grandes redes varejistas estão pegando carona na Copa da Rússia para tentar impulsionar as vendas de aparelhos de TV de outros produtos. Tradicionalmente, esta é uma época em que o próprio consumidor aproveita para trocar de aparelho ou comprar mais um para assistir aos jogos do Mundial. Para incentivar esse movimento, as Casas Bahia e Pontofrio lançaram promoções relacionadas à Copa.

Na Casas Bahia, a promessa é vender TVs de 32 polegadas por apenas 1 real. Mas a oferta só é válida para o consumidor que comprar uma outra TV acima de 60 polegadas. No site da loja, uma TV 4K de 65 polegadas da Samsung era oferecida por 5.999 reais. Uma smart TV de 32 polegadas da mesma marca era vendida por 1.089 reais nesta quinta-feira.

A rede Casas Bahia promoverá um bolão e premiará com 2 milhões reais o cliente que acertar o primeiro, segundo e terceiro lugar do Mundial. É preciso fazer compras acima de 500 reais em qualquer produto da loja ou site e cadastrar os palpites no hotsite da campanha.

No Pontofrio, a promoção ‘salário de craque’ vai sortear um prêmio de 100 mil reais por mês durante um ano para um consumidor sortudo. Para participar é preciso realizar compras acima de 500 nas lojas, site ou canal de televendas do Pontofrio. A ação é válida até dia 31 de julho e o sorteio, pela Loteria Federal, acontecerá no dia 18 de agosto.

No ano passado, foram vendidos 11,4 milhões de aparelhos de TV no país, uma alta em relação a 2016, quando foram comercializadas 8,5 milhões de unidades. Apesar da alta, o número ainda está bem abaixo do desempenho de 2014, ano da Copa do Brasil: 14,9 milhões de TVs. A expectativa da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) é que sejam vendidos 12,5 milhões de aparelhos em 2018.