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Compras online no Paraguai: veja como funciona a cobrança de impostos

Entrega é feita pelos Correios e impostos são cobrados no ato da transação

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 09h51 | Atualizado em 18 ago 2026, 11h40
Duas mulheres sorridentes, uma negra com tranças e blusa bege, e outra branca com blusa listrada, olham um celular em uma loja de eletrônicos. Elas estão em frente a um balcão com vários smartphones em exposição
O imposto cobrado até o momento é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) (Getty Images/Reprodução)
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Compras no Paraguai sem sair de casa já é uma realidade. Os Correios fecharam uma parceria com a Cellshop e a New Zone Importados para entregar no Brasil produtos vendidos no país vizinho. Diante da novidade, VEJA Negócios entrou nos sites das duas empresas e comparou os preços de alguns produtos com os praticados no mercado brasileiro para descobrir se a operação realmente vale a pena.

A compra no Paraguai pela internet é simples: o cliente seleciona o produto e digita o seu CEP. O valor final aparece antes mesmo de fechar a compra, já com frete do Paraguai e impostos embutidos. O imposto cobrado até o momento é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que pertence aos governos estaduais. O imposto federal para produtos de até 50 dólares está zerado por tempo indeterminado. O imposto federal pode voltar a qualquer momento.

Na Cellshop, há uma grande variedade de produtos, como smartphones, videogames e itens de beleza. No caso dos celulares, a diferença de preço pode ser pequena. O smartphone Xiaomi Poco C71, com 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, custa 869,82 reais, já com frete e tributos para São Paulo.

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No site do Magazine Luiza, no Brasil, o mesmo modelo é vendido por 924 reais. A diferença, portanto, é de pouco mais de 50 reais.

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Em outras categorias, porém, a economia pode ser mais significativa. O perfume masculino Carolina Herrera de 50 ml custa 357,05 reais na Cellshop, já considerando frete e tributos para São Paulo. Na Sephora, no Brasil, o mesmo produto é vendido por 581 reais.

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New Zone aposta em beleza e decoração

Diferentemente da Cellshop, que oferece uma variedade ampla de produtos, a New Zone Importados é mais concentrada em itens de beleza, perfumes e produtos para casa e decoração. No site da empresa, os preços são apresentados em dólar e convertidos para reais no momento da compra.

Um exemplo é o Sérum Rich Kerasys Keramide, de 70 ml. Na New Zone, o produto custa 159,98 reais, considerando frete e tributos para São Paulo. Na Época Cosméticos, no Brasil, o mesmo produto é vendido por 199,90 reais.

Os exemplos mostram que a diferença de preço varia bastante de acordo com o produto. Em alguns casos, a economia pode ser relevante. Em outros, a diferença é pequena o suficiente para que o consumidor prefira comprar no Brasil, onde conta com a facilidade de troca e as garantias previstas pela legislação brasileira.

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Por isso, a principal recomendação para quem pretende comprar no Paraguai pela internet é comparar o preço final, e não apenas o valor anunciado no site. Frete, impostos e câmbio podem reduzir — ou até eliminar — a vantagem inicial.

Em resumo, comprar do Paraguai sem sair de casa pode, sim, valer a pena, mas não em todos os casos. A economia depende do produto, dos tributos e do custo de entrega. Antes de fechar o pedido, vale comparar o preço final com o praticado por lojas brasileiras.

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