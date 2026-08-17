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Lojas paraguaias de importados começam a fazer entregas no Brasil pelos Correios

Estatal brasileira anunciou parceria para distribuir compras feitas pela internet das redes Cellshop e New Zone, especializadas em eletrônicos e importados

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 18h19 | Atualizado em 18 ago 2026, 09h20
Clientes e um vendedor em uma loja de eletrônicos. Uma mulher de costas, com cabelo loiro cacheado preso, olha o celular. Ao lado, um homem com barba e um vendedor de camisa azul observam uma caixa de Xbox One X. Outros clientes e produtos eletrônicos preenchem o fundo
Unidade da Cellshop, rede paraguaia de importados, em Assunção (Cellshop/Facebook/Reprodução)
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Os Correios informaram, nesta segunda-feira, 17, que já está em funcionamento uma nova parceria da estatal feita com duas das principais varejistas de Ciudad del Este, a cidade paraguaia que faz fronteira com a brasileira Foz do Iguaçu, no Paraná: a Cellshop e a New Zone Importados. As duas são redes especializadas em vendas de eletrônicos e importados cujas unidades físicas, na cidade, atraem muitos brasileiros.

A nova modalidade anunciada pelos Correios permitirá que os consumidores brasileiros comprem produtos diretamente no site das lojas e recebam suas encomendas em qualquer endereço do Brasil. As entregas serão feitas pelo Correios Packet, o serviço dos Correios para remessas vindas de fora do país.

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA

As duas empresas, de acordo com a estatal, estão habilitadas a comercializar seus produtos para o mercado brasileiro e estão também homologadas no Remessa Conforme, programa da Receita Federal que dá condições tributárias especiais às plataformas de comércio eletrônico que declararem de maneira clara todas as suas importações.

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Desde maio, está zerado o imposto federal aplicado sobre as importações de até 50 dólares feitas por meio dessas plataformas – a chamada “taxa das blusinhas”. A isenção, porém, está em vigor de maneira temporária e pode ainda ser derrubada. As compras continuam submetidas à cobrança interna de ICMS. Antes da isenção, as pequenas importações por meio das empresas adequadas ao Remessa Conforme estavam pagando uma taxa de importação de 20%. Para as empresas que não se ajustaram ao programa, a tarifa é de 60%, independentemente do valor.

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“Para os consumidores brasileiros, a principal vantagem é a possibilidade de adquirir pela internet produtos comercializados por lojistas paraguaios e receber as compras em casa com comodidade e segurança”, afirmaram os Correios em seu comunicado sobre a parceira com as lojas paraguaias. “Para os varejistas, a nova modalidade amplia o acesso ao mercado brasileiro, contribui para a redução dos custos logísticos e incentiva a formalização das operações e a arrecadação tributária.”

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