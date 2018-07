União Europeia multa Google em R$ 19 bilhões por prática anticompetitiva

A União Europeia anunciou uma multa de 4,34 bilhões de euros (R$ 19 bilhões) contra a Alphabet, controladora do Google, em um caso antitruste relacionado ao sistema Android. Além disso, o bloco determinou mudanças em seu negócio que podem atrapalhar o domínio do maior motor do crescimento da companhia, os telefones celulares.

A decisão da UE argumenta que o Google agiu de modo ilegal ao alavancar seu poder de mercado para encorajar as fabricantes a já instalarem previamente aplicativos e serviços em seus dispositivos. Isso, porém, prejudica a concorrência, concluiu o bloco.

A ação da Alphabet recuava 1,1% no pré-mercado em Nova York, após o anúncio da multa, por volta das 8h15 (de Brasília). O Google, porém, argumenta que o sistema Android ajudou a expandir a competição.

Como parte da decisão, a UE determinou que o Google pare de exigir que as fabricantes de celular instalem previamente o browser do Google, o Chrome, e que façam o mecanismo de busca o padrão nos telefones.

O bloco ainda disse que a companhia deve encerrar restrições que desencorajam fabricantes de vender versões não oficiais do Android. Agora, o Google pode ser forçado a oferecer novos termos a empresas parceiras, chegar a acordos com concorrentes ou mesmo ter de pagar por seus aplicativos instalados previamente.