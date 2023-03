UBS faz oferta de até 1 bilhão de dólares para comprar o Credit Suisse

O UBS Group AG se ofereceu para comprar o Credit Suisse por até 1 bilhão de dólares, segundo informações do Financial Times neste domingo, 19. A intenção de negócio por parte do UBS foi adiantada pela coluna Radar na quinta-feira, 16.

A negociação de ações entre os bancos suíços ocorrem enquanto as autoridades do país planejam mudar as leis para não permitir uma votação dos acionistas sobre o acordo e se esforçam para resgatar o tradicional banco de 167 anos antes da abertura dos mercados na segunda-feira, 20.

Segundo a publicação, as instituições não quiseram comentar o possível negócio que, ao que tudo indica, deve ser fechado ainda neste domingo. A reportagem diz ainda que a oferta foi de 0,25 francos suíços (0,27 dólares) por ação do Credit Suisse. O valor está abaixo do preço do fechamento das bolsas na sexta-feira, de 1,86 francos suíços. Os termos, contudo, ainda podem mudar.

Na última semana, o Credit Suisse foi obrigado a recorrer a 54 bilhões de dólares em financiamento do banco central da Suíça e as ações da instituição perderam um quarto de seu valor. Enquanto isso, o banco tenta se recuperar de escândalos que diminuíram a confiança de investidores e clientes.