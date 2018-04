Uber lança no Brasil versão web do serviço que dispensa app

A Uber anunciou nesta sexta-feira a versão web de seu serviço no Brasil. Com isso, os usuários não precisam mais instalar o aplicativo para pedir um carro. A nova ferramenta poderá ser acessada por celular, tablet ou computador de mesa.

O recurso ajuda os usuários com pouco memória no smartphone – o aplicativo da Uber ocupa 133 MB da capacidade (mais pesado do que o do Twitter, que ocupa 100 MB).

Segundo a empresa, a versão web também beneficia os estão com a conexão de internet mais lenta do que o 3G.

A versão web funciona de maneira similar ao aplicativo, mas permite dispensar o uso do mapa, em que a localização do motorista é atualizada em tempo real, economizando internet e bateria.

Para usar o site, é preciso digitar m.uber.com no navegador e fazer o login da sua conta Uber. O usuário será redirecionado para uma página onde pode colocar o endereço em que está ou permitir que a função GPS a forneça automaticamente. Depois, é só digitar o destino e escolher a modalidade Uber em que deseja viajar.