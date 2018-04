Uber lança game para ajudar motoristas a melhorar pontuação no app

A Uber lançou nesta terça-feira um game para ajudar os motoristas do aplicativo a melhorar a pontuação na plataforma. O Desafio Cinco Estrelas é ambientado na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, onde, coincidentemente, mora o único motorista brasileiro com a pontuação máxima do aplicativo.

O jogo interativo tem como foco os motoristas novatos e é dividido em três módulos para que os condutores aprendam a lidar com as situações mais comuns do dia a dia, e dessa forma reduzir o stress e ansiedade das primeiras viagens.

“Não basta comunicar [sobre os desafios de ser motorista], o game é mais uma alternativa para que o condutor reflita de forma lúdica sobre o que ele pode esperar dos passageiros e como agir”, afirmou o gerente-geral da Uber para o Estado de São Paulo, Fabio Plein.

O game ainda dá dicas para que os motoristas alcancem a avaliação máxima do aplicativo ou recupere sua pontuação. Em média, os motoristas brasileiros têm 4,65 estrelas – em uma escala que vai até cinco.

Dicas da Uber para que o motorista alcance uma avaliação de cinco estrelas

Segundo Plein, o jogo surgiu do desejo da Uber de proporcionar mais ‘viagens mágicas’. “Isso acontece quando o condutor é avaliado com cinco estrelas e o passageiro também, é uma viagem em que os dois lados ficam muito satisfeitos”.

O game Desafio Cinco Estrelas é uma iniciativa brasileira. “A escolha do game tem a ver com a quantidade de motoristas no Brasil, é difícil pensar em algo para traduzir melhor o que queremos aos diversos públicos”, disse Plein.

No Brasil, são 500.000 motoristas da Uber espalhados por mais de 100 cidades. Para Plein, os brasileiros que trabalham na plataforma estão abertos a essas inovações. “É algo novo que estamos testando, mas os resultados têm sido positivos”.

O motorista não será obrigado a jogar, mas tanto novatos quanto veteranos serão convidados a participar. “Estamos apostando nessa ferramenta para traduzir e reduzir a ansiedade dos novos motoristas ao abordar situações reais no jogo”.