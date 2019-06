Trump diz que Fed deveria baixar juros e que Powell faz ‘trabalho ruim’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, ao pedir que a entidade reduza as taxas de juros praticadas no país.

Trump afirmou nesta quarta-feira, 26, que Powell, está fazendo “um trabalho ruim” ao gerenciar a política monetária enquanto países como a China estimulam suas economias.

“Ele tem que reduzir a taxa de juros para que possamos competir com a China”, disse Trump à Fox Business Network, acrescentando que outros países também estão estimulando suas economias. “Se eles desvalorizarem e não pudermos, não estaremos mais em pé de igualdade.”

Trump disse que acredita ter o direito de demitir ou rebaixar Powell, mas que não sugeriu que fosse fazer isso.

O Fed começou a elevar lentamente os juros em 2015, quando a taxa de desemprego caiu para seus níveis mais baixos em décadas. Mas o banco central dos EUA fez uma pausa em seu ciclo de aumento de juros este ano, à medida que as crescentes preocupações sobre uma desaceleração econômica global e conflitos comerciais pesavam sobre a economia dos EUA. Na semana passada, o Fed disse que quase metade de suas autoridades acredita que cortes de juros podem ser necessários neste ano.

(Com Reuters)