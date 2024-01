Três em cada dez estudantes rejeitam Fies para financiar universidade

Três em cada dez estudantes não querem recorrer ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) como forma de ingresso no ensino superior. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Somos Young, empresa de crédito estudantil. A pesquisa ouviu 35 mil estudantes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. 48,4% com idades entre 18 e 24 anos e 35% acima dos 30 anos de idade, sendo 67,1% dos entrevistados egressos do ensino médio em escolas públicas e 32,9% de particulares. Os dados foram coletados entre os meses de novembro e dezembro de 2023. A maioria (58%) dos entrevistados pretende ingressar no ensino superior já no primeiro semestre de 2024. Apenas 4,2% dos entrevistados desistiram de ingressar. “O brasileiro tem interesse em ingressar agora em uma instituição de ensino o que mostra que o mercado está potencialmente aquecido. Porém, a decisão de qual instituição cursar ainda está indefinida para um terço do público, o que reflete uma excelente oportunidade para captação de alunos”, diz Rodrigo Bouyer, avaliador do INEP e sócio da Somos Young.

O levantamento ainda apontou que, hoje, o maior desafio do estudante universitário é o pagamento das mensalidades nas instituições de qualidade, tradicionalmente mais elevadas que as médias nacionais. Segundo base da pesquisa, 38,5% dos entrevistados aceitariam o Fies se tivesse vaga disponível e 31% aceitariam apenas se alcançassem um elevado percentual de financiamento. Contudo, mais de 30% dizem que não aceitariam de forma alguma o Fies, somados aos que preferem outras formas de parcelamento.

A pesquisa ainda revela que 67,5% dos interessados em estudar em instituições de grande credibilidade preferem cursos presenciais, 24% optam pelo híbrido e 8,5% pelo ensino a distância (EAD).

Sobre a escolha por uma instituição de ensino, 64,6% já se decidiram, contudo, o número não necessariamente se refletirá na conversão de matrículas, em função de limitações financeiras e falta de subsídios federais. Ainda, a pesquisa revela que 3 em cada 10 estudantes ainda não sabem onde desejam ingressar. Os critérios de maior atração destes estudantes para a realização da escolha pela instituição de ensino na qual confiar a sua formação superior, são: Credibilidade (56,1%), mensalidades acessíveis (24,5%), localização (7,9%) e fácil acesso a transporte (5,5%).