Tesla sobe 12% no pré-mercado com promessa de carro mais barato

A Tesla divulgou na noite de ontem uma queda no faturamento de 13% no primeiro trimestre, além de um aumento nos estoques em 16%. Em outras palavras: a montadora de Elon Musk está vendendo menos carros do que o esperado, padecendo da concorrência chinesa.

Mas a promessa de que a Tesla irá reagir ao aumento da concorrência foi o bastante para fazer os papéis da montadora saltarem 12% no pré-mercado, ajudando a colocar os futuros de S&P 500 e Nasdaq no azul neste começo de manhã.

A companhia afirmou que pretende lançar um modelo mais barato entre o fim deste ano e o começo do próximo.

A reação do mercado à notícia mostra que investidores estão dispostos a dar um novo voto de confiança às big techs em meio ao risco de que elas comecem a entregar resultados menos sólidos. Hoje, após o fechamento do mercado, será a vez dos resultados da Meta, dona de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Para além dos balanços, dados da economia americana indicaram um esfriamento da atividade. Em condições normais de temperatura e pressão, essa seria uma notícia negativa. Agora, dados mais fracos são um estímulo à ansiada queda de juros nos EUA. Na semana passada, investidores chegaram a apostar em apenas um corte de juros neste ano. Agora, a possibilidade de dois cortes voltou ao radar – antes, vale lembrar, a aposta era de três reduções. Na Europa, os balanços também mantêm as ações no azul.

O alívio lá fora ajuda também o Brasil. Ontem, o dólar cedeu e nesta manhã o EWZ abre em alta. Com agenda fraca no noticiário local, o dado mais importante será a divulgação do balanço da Vale, após o fechamento do mercado. Os papéis da companhia sofreram, no começo do ano, com a retração nos preços do minério, causada pelas dúvidas sobre a economia chinesa.

Nesta manhã, o preço da matéria-prima registrou salto de mais de 3%, o que serve de impulso para a Vale enquanto o balanço não vem.

Agenda do dia

8h: FGV divulga confiança do consumidor de abril

10h: Gabriel Galípolo (BC) palestra em São Paulo

11h30: Estoques de petróleo do DoE (EUA)

12h: PL da reforma tributária chega ao Congresso

Balanços

Em NY: AT&T, antes da abertura, e Meta e IBM, após o fechamento

No Brasil: Assaí e Vale, após o fechamento