Lucro da Tesla cai 55% no 1º tri e Musk promete carros mais baratos

O lucro da Tesla caiu 55% no 1º trimestre deste ano, ante o mesmo período em 2023, para 1,13 bilhão de dólares. Diluído por ação, o lucro caiu de 0,73 dólares para 0,34 dólares. Na mesma base de comparação, a receita total caiu 9%, para 21,3 bilhões de reais, afetada pela redução dos preços médios dos veículos da empesa.

O Ebitda ajustado da companhia somou 3,38 bilhões de dólares, uma queda de 21% do ano, enquanto a margem Ebtida ajustada ficou em 15,9%, de 18,3% um ano antes. As despesas operacionais avançaram 37%, para 2,52 bilhões de dólares.

Apesar do resultado, a ação da empresa subia 7,7% no after hours de NY, com a promessa da empresa de acelerar o lançamento de carros mais baratos.

“É um balanço agridoce para os entusiastas da Tesla (TSLA), já que, por um lado, a gigante dos veículos elétricos (VEs) não atingiu as projeções dos analistas de mercado por uma margem maior do que inicialmente esperado, tanto na receita quanto na frente das margens”, afirma Thomas Monteiro, estrategista-chefe do Investing.com. “Por outro lado, Elon Musk finalmente apresentou aos investidores um plano viável para reverter a situação nos mercados-chave onde a empresa pode potencialmente mostrar o maior crescimento. Em meio à atual guerra de preços, particularmente na China – e com as perspectivas de a empresa se aventurar no mercado indiano – a palavra “acessível” ressoou como música para os ouvidos dos acionistas”, disse o analista.

Um dos pontos que animaram os investidores foi o compromisso da Tesla em acelerar a produção de novos veículos mais acessíveis. “Atualizamos a nossa futura linha de veículos para acelerar o lançamento de novos modelos antes do início da produção previamente comunicado para o segundo semestre de 2025”, afirma a Tesla em seu balanço.

A montadora afirmou que seu resultado foi afetado neste primeiro trimestre pela disputa de mercado com carros híbridos. “Enquanto muitos estão recuando nos seus investimentos, nós estamos investindo no crescimento futuro – incluindo nossa infraestrutura de IA, capacidade de produção, nossa infraestrutura de Superchargers e redes de serviços, e novos produtos. O futuro não é apenas elétrico, mas também autônomo”, diz a Tesla.