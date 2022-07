Tesla, de Elon Musk, se desfaz de 75% da sua reserva de bitcoins Montadora converteu 936 mi de dólares que tinha de cripto em moeda fiduciária; Musk diz que movimento reflete incertezas geradas por lockdowns na China Por Larissa Quintino Atualizado em 21 jul 2022, 11h55 - Publicado em 21 jul 2022, 08h55

A Tesla, montadora de carros elétricos de Elon Musk, causou muito barulho no início do ano passado ao anunciar que iria começar a aceitar pagamentos de carros em bitcoin, a mais popular das criptomoedas, e que tinha uma grande reserva delas na empresa. A decisão sobre o pagamento dos automóveis durou pouco, mas as reservas continuavam. O movimento da montadora acompanhou o entusiasmo do chefe sobre a moeda digital, que volta e meia fazia em um de seus tuítes disparar o preço do ativo. De lá para cá, muita coisa mudou: com juros mais altos e o risco de recessão global, a moeda digital tem perdido parte de seu apelo e de seu preço. Tanto que a Tesla anunciou que vendeu uma parcela significativa de sua montanha de Bitcoins: 75%, o equivalente a 936 milhões de dólares foram convertidos em moeda fiduciária, segundo o balanço da companhia do 2º trimestre.

Musk, em uma ligação com analistas, disse que a empresa vendeu devido à incerteza de quando as paralisações do Covid seriam suspensas na China. “Isso não deve ser tomado como um veredito sobre o Bitcoin”, afirmou. “É só que estávamos preocupados com a liquidez geral da empresa, devido às paralisações do Covid na China.”

A criptomoeda recuou de um recorde de quase 69.000 dólares em novembro. A maior criptomoeda por valor de mercado caiu 1,1%, para cerca de 22.998 dólares, por volta das 7h (horário de Brasília).

A Tesla divulgou pela primeira vez em fevereiro do ano passado que havia investido 1,5 bilhão de dólares em Bitcoins e anunciou que havia vendido 10% de sua participação dois meses depois. Na última quarta-feira, a empresa disse que seus ativos digitais encolheram para 218 milhões de dólares e que uma desvalorização do Bitcoin atrapalhou a lucratividade no segundo trimestre.

A adoção do Bitcoin por Musk ajudou a servir como um catalisador para a moeda digital depois que a Tesla aceitou brevemente o token para compras. A empresa posteriormente suspendeu a opção de pagamento, citando preocupações ambientais sobre seus processos de mineração. A retração adicional marca um movimento conservador de um dos touros mais proeminentes do setor de criptomoedas, durante o momento atual que tem sido chamado de “inverno cripto”, pela queda generalizada de valor das moedas digitais.

Ainda assim, Musk continua se posicionando como pró-cripto, insinuando nas últimas semanas que a SpaceX pode se juntar à Tesla ao aceitar Dogecoin para compras de mercadorias no futuro. O CEO disse durante a teleconferência de resultados da montadora que não vendeu nenhum de seus Dogecoins.

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, as ações da MicroStrategy, grande compradora corporativa de Bitcoin, caíram mais de 4% no início do pregão nesta quinta-feira. No final de junho, o total de Bitcoins da empresa de software valia cerca de 3,4 bilhões de dólares a menos do que no trimestre anterior