Táxi na cidade de São Paulo fica 22% mais caro a partir deste sábado

As corridas de táxi na cidade de São Paulo vão ficar mais caras a partir deste sábado, 2. O valor da bandeirada foi reajustado de 4,50 reais para 5,50 reais. No de luxo, de 6,75 reais para 8,25 reais, um aumento de 22% no preço. A medida foi publicada no Diário Oficial do município na quinta-feira, 24.

A Prefeitura justifica que o preço não era reajustado há sete anos e ainda está abaixo da inflação. A inflação acumulada de doze meses no país é de 10,54% até fevereiro. No ano passado, os preços dos combustíveis foram reajustados para cima 13 vezes, e passaram a ser considerados os vilões da inflação, dado que os Transportes compõem 18% do índice. Neste ano, foram realizados dois ajustes. O último, em março, elevou o preço da gasolina para quase 19% e do diesel para 25%.

Levando em conta o preço da tarifa quilométrica e da tarifa horária, os reajustes são quase de 50%. No táxi comum, a tarifa quilométrica aumentou de 2,75 reais para 4 reais, e a horária de 33 reais para 49 reais. No táxi de luxo, a tarifa quilométrica aumentou de 4,15 reais para 6 reais, e a horária de 49,50 reais para 73,50 reais.