Taxa de emprego nos EUA cai, mas ainda fica acima da expectativa

O payroll, relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, registrou aumento de 223 mil postos de trabalho em dezembro, acima dos 200 mil estimados pelo mercado, mas abaixo do registrado em novembro, levando a taxa de desemprego a cair para 3,5%, segundo informou o Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 6.

Os dados são acompanhados com atenção pelo mercado devido aos temores pela inflação, que continua bastante elevada no país. O mercado de trabalho ainda bastante aquecido pode pressionar o banco central norte-americano, o Fed, a elevar os juros americanos além do previsto.

Os setores que criaram mais vagas de empregos em dezembro foram lazer e hotelaria, saúde, construção e assistência social. Os ganhos médios por hora aumentaram em 9 centavos, ou 0,3%, para US$ 32,82. Nos últimos 12 meses, o salário médio por hora aumentou 4,6%.