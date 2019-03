Em agosto do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o direito a todos os aposentados, permitindo o pagamento adicional de 25% sobre o vencimento. Segundo o governo, a medida custaria 7,15 bilhões de reais por ano para os cofres públicos.

Até então, o adicional só era pago aos aposentados por invalidez. Caso necessitem de auxílio permanente de cuidadores, mesmo que sejam membros da família, o valor dessas aposentadorias têm acréscimo de 25% e podem ultrapassar o valor do teto do INSS, hoje em 5.839,45 reais. Com a decisão do STJ, foi estendido a todos os outros que necessitam de cuidadores. Esse benefício passou a ser pedido na Justiça por aposentados nessas condições com base no entendimento do tribunal.