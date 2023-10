Somente 25% das techs oferecem stock options para maioria dos funcionários

Atualizado em 3 out 2023, 18h55 - Publicado em 3 out 2023, 17h33

Por Pedro Gil Atualizado em 3 out 2023, 18h55 - Publicado em 3 out 2023, 17h33

Somente 25% das empresas brasileiras de tecnologia oferecem stock options — benefício de opção para compra de ações — para a maioria dos colaboradores de empresa. O levantamento é da startup Comp, que possui uma plataforma com dados em tempo real de mais de 500 companhias. Dentro desta base, a empresa levantou informações com 200 das maiores empresas brasileiras de tecnologia do país, entre elas Nubank, Gympass, Nuvemshop, Gupy e Nomad.

Stock option é uma forma de remuneração variável paga a funcionários do alto escalão que atingem determinados resultados dentro de uma empresa. Normalmente, essas empresas oferecem compra de ações por parte dos funcionários a preços mais baratos do que no mercado convencional.

Entre as empresas brasileiras de tecnologia que oferecem incentivos, 89% utilizam o modelo de remuneração em ações. Apenas 8% oferecem bonificação em dinheiro e 3% oferecem ambos. “As stock options têm se tornado cada vez mais proeminentes no mercado por conta da sua utilidade como uma ferramenta estratégica e eficaz na atração, retenção e motivação das lideranças e pessoas colaboradoras de empresas”, diz Christophe Gerlach, CEO da Comp. “Entretanto, o assunto é polêmico devido às flutuações no mercado de startups e à menor garantia de que esses valores em ações de fato se tornarão um retorno concreto”, completa.

O levantamento detalha também a periodicidade na qual a empresa faz uma revisão interna para definir quais colaboradores vão receber um pacote de ações. 43% realizam anualmente, 24% mensalmente e 31% não possuem uma periodicidade definida.

Continua após a publicidade

Publicidade