Smiles desabam quase 30% após proposta da Gol de incorporar companhia

As ações da Smiles desabaram quase 30% na bolsa de valores de São Paulo, a B3, nesta segunda-feira, 15. Sua controladora, a companhia aérea Gol, anunciou uma reorganização societária, com planos de incorporar a empresa de programa de fidelidade e, em uma segunda etapa, migrar para o Novo Mercado da B3.

A proposta prevê a troca de ações da Smiles por ações preferenciais da Gol, em favor dos acionistas da Smiles. O resgate de parte dessas ações será feito em dinheiro, e o valor da transação não foi anunciado. A Smiles é a segunda maior empresa de fidelidade do país e nasceu como gestora de milhas dos passageiros da Gol. Depois, tornou-se independente e abriu capital na bolsa.

Logo na abertura do pregão, o papel da companhia entrou em leilão. Isso acontece quando a volatilidade é excessiva e a bolsa retira o papel das negociações regulares. Após mais de 50 minutos em leilão, os papéis da Smiles caíam 28%, a 37,30 reais, por volta das 11:05, após terem tocado 36,90 reais na mínima. Esta é a menor cotação que o papel já atingiu desde dezembro de 2016. As preferenciais da Gol subiam 4,65%. No mesmo horário, o Ibovespa avançava 0,57%.

Analistas da corretora Mirae Asset afirmam que a perspectiva para o desempenho da Gol é negativa. “A Gol se encontra endividada e a expectativa é de que encerre o ano com prejuízo. Ela é extremamente sensível à variação cambial, devido ao impacto que tem no custo com combustíveis”, diz em nota.

O BTG Pactual cortou a recomendação das ações da Smiles para ‘neutra’ após o anúncio e reduziu o preço-alvo a 50 reais, citando que a “Gol aparentemente não está mais alinhada com os interesses da Smiles”, conforme relatório a clientes.

Em relação à companhia aérea, assumindo que os planos se concretizem, os analistas do BTG avaliam que ela deve se beneficiar da maior flexibilidade nas transações relacionadas à Smiles e de sinergias significativas relacionadas a impostos. Eles estimam que as eficiências fiscais trazidas a valor presente podem superar 1,5 bilhão de reais para a Gol.

Com Reuters