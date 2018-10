Na espera de novas pesquisas eleitorais, o mercado financeiro iniciou as negociações com otimismo nesta segunda-feira, 15. Real e bolsa se valorizam na expectativa de que Jair Bolsonaro (PSL) possa abrir vantagem sobre Fernando Haddad (PT) na corrida presidencial. No final do dia, o Ibope publica sua primeira pesquisa do segundo turno

Às 10h20, o dólar cai 0,92%, cotado a 3,744 reais. Já o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, sobe 1,11%, aos 83.841 pontos. Entre os papeis mais negociados, a Petrobras sobe 2,65%, a 25,97 reais, o Banco do Brasil tem alta de 3%, a 38,31 reais, e a Vale valoriza 2,02%, a 57,62 reais.

O movimento era aguardado pelo mercado financeiro. Na sexta-feira, 12, o feriado impediu as negociações no país. Mas papeis de empresas brasileiras negociados na bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, os chamados American Depositary Receipts (ADR’s), registraram alta expressiva. O EWZ, principal fundo de empresas brasileiras em Wall Street, com 6,4 bilhões de dólares em patrimônio, avança 2,13%.

Na noite de domingo, 14, o banco BTG publicou sua pesquisa, o que indicou um distanciamento entre Bolsonaro e Haddad. Segundo o levantamento, o capitão reformado possui 59% das intenções de votos válidos, enquanto que o petista possui 41%.

“O Ibovespa começa o dia com potencial de correção de preços de ações negociadas no exterior. A alta dos preços de ADR’s e a nova pesquisa divulgada pelo BTG ontem, (continua mostrando vantagem para o candidato Bolsonaro), terão poder para ajudar na abertura”, disseram os analistas da Mirae Asset em relatório.