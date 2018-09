Setor de serviços cai 2,2% em julho, segundo IBGE

O setor de serviços caiu 2,2% em julho na comparação com junho, no pior resultado para o mês desde 2011, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta é a quinta queda do setor no ano. Em comparação a julho de 2017, a variação também foi negativa de 0,3%. No acumulado do ano, o setor caiu 0,8% e em 12 meses, outro 1%.

Segundo o IBGE, a queda na passagem de junho para julho foi acompanhada por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que recuou 4,0%. Os demais resultados negativos vieram dos serviços de informação e comunicação, com queda de 2,2%, serviços profissionais, administrativos e complementares, com variação negativa de 1,1% e outros serviços que despencaram 3,2% no período. Por outro lado, os serviços prestados às famílias cresceram 3,1%.

Queda no trimestre

Ainda na série com ajuste sazonal, a pesquisa do IBGE mostrou que o índice de média móvel trimestral para o volume de serviços caiu 0,3% no trimestre encerrado em julho de 2018 frente ao mês anterior, eliminando, assim, parte do ganho verificado no trimestre terminado em junho.

Entre os setores, o ramo de outros serviços caiu 0,8% e, de acordo com os dados, assinalou a retração mais intensa, após registrar variação positiva de 0,2% em junho. Os demais resultados negativos vieram dos segmentos de serviços profissionais, administrativos e complementares, com 0,7%, de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 0,2% e de serviços prestados às famílias 0,1%. Já os serviços de informação e comunicação se mantiveram estáveis no comparativo.

(Com Reuters)