Sem crédito suplementar, ministério suspende anúncio do Plano Safra

O anúncio do Plano Safra, inicialmente marcado para 12 de junho, foi adiado após a Comissão Mista de Orçamento (CMO) não votar na véspera autorização de operações suplementares de crédito, de 248,9 bilhões de reais, informou a assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura nesta quinta-feira, 6.

O adiamento do plano governamental de financiamento aos produtores rurais foi adiado porque o programa precisaria dos recursos que seriam autorizados pela comissão. Se a CMO aprovar as operações de crédito na próxima sessão,na terça-feira, 11, o Plano Safra poderia ser anunciado a partir da semana seguinte.

O anúncio é importante para que o setor possa se programar para a próxima temporada de grãos, cujo plantio começa em setembro. O Planalto precisa aprovar o crédito suplementar para que o governo não descumpra a chamada “regra de ouro”.

Uma parte do crédito extraordinário, cerca de 10 bilhões de reais, seria usada para equalização de taxas de juros aos produtores rurais, conforme previsto no plano de financiamento da agricultura do governo, disse à Reuters uma pessoa ligada ao setor.

(Com Reuters)