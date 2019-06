Comissão adia para terça análise do crédito extra de R$ 249 bi ao governo

A Comissão Mista de Orçamento suspendeu nesta quarta-feira, 5, a sessão marcada para votar o crédito extra de 248,9 bilhões de reais que o governo solicitou ao Congresso, para não infringir a chamada regra de ouro. A reunião foi interrompida para uma tentativa de acordo entre deputados e senadores, que conversam a portas fechadas na sala da presidência do colegiado.

O presidente da comissão, Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que o projeto será votado ainda nesta quarta-feira, se houver acordo. Sem consenso, disse, a votação será adiada para a próxima terça-feira, 11. A oposição tenta derrubar a votação por meio de obstrução e exige do governo a garantia de 11 bilhões de reais para recompor orçamentos da Educação e do Minha Casa Minha Vida, entre outros.

A regra de ouro impede o governo federal de se endividar para pagar despesas correntes, como Previdência Social e benefícios assistenciais. Segundo o governo, caso não seja votado o crédito extra, benefícios de Prestação Continuada (BPC), do Bolsa Família e aposentadoria do INSS não poderiam ser pagos já nas próximas semanas por falta de recursos. Se não for aprovado o crédito extra, o governo corre o risco de cometer crime de responsabilidade caso faça o pagamento dessas despesas.

Não há líderes do governo no colegiado nem número suficiente de deputados e senadores para votação nominal. O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) foi um dos que defenderam a proposta do Planalto na sessão. O texto estava pautada para ser votado na Comissão Mista de Orçamento às 10h e, em seguida, às 14h, em uma sessão conjunta do Congresso Nacional.

(Com Estadão Conteúdo)