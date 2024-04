Sem commodities, lucro do Ibovespa cresce 21% no quarto trimestre

O lucro líquido das empresas integrantes do Ibovespa cresceu 21% no quarto trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, sem considerar o setor de commodities. Quando o recorte é feito com as companhias ligadas ao segmento, o lucro do principal índice da bolsa tem queda de 13% na comparação anual, mostra levantamento realizado pelo Bank of America Securities (BofA).

Em relação à receita, com as empresas de commodities, o Ibovespa registra zero crescimento no trimestre também na base anual, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) tem queda de 3%. Excluindo commodities, a receita tem aumento anual de 5% e o Ebitda, 21%.

De acordo com o relatório do BofA, os destaques setoriais positivos foram as empresas de shoppings, telecomunicações e educação, enquanto bancos, varejo, bens de capital, alimentação, indústria e “utilities” (saneamento e energia) tiveram um desempenho misto. Apesar disso, o BofA afirma que ainda vê um cenário positivo para a recuperação de lucros para companhias mais sensíveis à taxa de juros brasileira, levando em conta a base de comparação mais fraca em 2023, a Selic em patamar mais baixo, a menor inadimplência e o menor endividamento das famílias.

“Investidores também esperam revisões positivas para os lucros neste ano para a indústria doméstica”, diz o relatório, ponderando que parte das expectativas positivas estão já precificadas na bolsa. “Além disso, vemos um espaço limitado para aceleração de cortes da Selic, já que um novo declínio das taxas de juros locais são amplamentes dependentes dos mercados globais e do Federal Reserve.”