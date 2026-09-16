ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Selic cai para 13,75%, mas próxima parada do BC divide mercado

Queda de juros chega ao quinto corte seguido, mas inflação ainda exige cautela e cenários externo e fiscal podem limitar espaço para novas reduções

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 19h14 | Atualizado em 16 set 2026, 21h56
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
Fachada da sede do Banco Central  (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Selic cai para 13,75%, mas próxima parada do BC divide mercado Priorizar nos meus resultados Google

Nesta quarta-feira, 16, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano, no quinto corte consecutivo do atual ciclo de flexibilização. Desde março de 2026, a taxa já recuou 1,25 ponto percentual, depois de atingir 15% ao ano.

O corte era amplamente esperado pelo mercado. A dúvida agora é se o BC continuará reduzindo os juros na próxima reunião, marcada para novembro, ou fará uma pausa para avaliar os efeitos das reduções já realizadas. Em seu comunicado, o Copom afirma que “seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta”.

O mercado se divide em relação ao futuro da taxa básica de juros. O BTG Pactual e o Itaú BBA projetam Selic em 13,75% no fim de 2026, enquanto a XP Investimentos prevê mais dois cortes de 0,25 ponto, levando a taxa a 13,25%.

Continua após a publicidade

A melhora recente da inflação ajuda a explicar por que o ciclo continua. Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,32%, e a inflação acumulada em 12 meses recuou de 4,44% para 4,22%. Boa parte da queda veio da redução de 7,63% na tarifa de energia elétrica, provocada pelo bônus de Itaipu. No entanto, Jucelia Lisboa, economista e sócia da Siegen, lembra que “0s fatores que contribuíram para a desaceleração da inflação nos últimos meses possuem natureza predominantemente temporária”. Por isso, outros componentes da inflação continuam no radar da autoridade monetária.

Siga

A atividade econômica também dá sinais de perda de fôlego. O PIB cresceu 0,5% no segundo trimestre, em ritmo menor que no primeiro trimestre, enquanto o consumo das famílias recuou. O movimento é relevante para a política monetária pois juros elevados por mais tempo tendem a encarecer o crédito e reduzir o consumo — justamente dois canais pelos quais a política do BC afeta a inflação.

Continua após a publicidade

Corte não significa crédito barato imediatamente

A redução da Selic também cria uma expectativa de melhora nas condições de financiamento, mas o efeito sobre as taxas cobradas de consumidores e empresas não é automático. O custo dos empréstimos depende de fatores como risco, prazo, garantias, inadimplência e spread bancário.

Alberto Friggi, CEO da Friggi & Secco, chama atenção para essa diferença. “A decisão reduz o custo básico do dinheiro e pode melhorar gradualmente as condições de financiamento, porém o preço final do crédito também depende de risco, prazo, garantias, inadimplência e spreads”, afirma. “Spread” é o termo usado para definir a diferença entre o preço da compra e o preço da venda de uma transação financeira.

Continua após a publicidade

Na avaliação do executivo, setores que dependem mais de financiamento, como construção, mercado imobiliário e agronegócio, podem sentir antes os efeitos de uma melhora nas condições de crédito. Empresas que precisam financiar capital de giro ou expansão também estão entre as mais diretamente expostas à trajetória da Selic.

A questão é que o ambiente externo pode limitar a velocidade dessa melhora. O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, elevou os juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4%, aumentando a atenção sobre o diferencial entre as taxas brasileiras e americanas.

Continua após a publicidade

Para Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, a diferença na direção das políticas monetárias merece atenção porque pode pressionar o câmbio. “O desafio central para os próximos meses será monitorar como essa redução da taxa interna impactará a inflação e a volatilidade dos ativos diante de um cenário global mais restritivo”, afirma.

Petróleo, câmbio e possíveis efeitos climáticos sobre commodities completam a lista de fatores que podem dificultar uma queda mais rápida da Selic. O El Niño, por exemplo, pode afetar preços de alimentos e outras commodities, adicionando pressão a uma inflação que ainda não está totalmente controlada.

Continua após a publicidade

Fiscal e eleições entram no radar

Os riscos não estão apenas fora do país. Os especialistas também apontam o cenário fiscal e as incertezas relacionadas ao ciclo eleitoral como fatores que podem influenciar as expectativas de inflação e os juros de longo prazo.

Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa, destaca que a política fiscal continua sendo um dos principais pontos de atenção no cenário doméstico. Nesse ponto, os quatro especialistas têm uma avaliação semelhante: a inflação melhorou e a atividade perdeu ritmo, mas ainda existem obstáculos para uma queda acelerada dos juros. A diferença está principalmente no peso atribuído a esses fatores e no espaço que cada um vê para o Copom continuar cortando a Selic.

O resultado é um cenário em que o quinto corte consecutivo já está no preço para boa parte do mercado, mas a trajetória depois dos 13,75% ainda está em aberto. Até a reunião de novembro, a evolução da inflação, das expectativas, do câmbio e da atividade será acompanhada de perto para definir o espaço para novos cortes.

Em relação às expectativas para o Ibovespa amanhã, Augusto Parente, especialista em investimentos e fundador da AW Capital, acredita que o mercado pode ter uma abertura positiva para a Bolsa devido ao BC não ter fechado a porta a novos cortes nas próximas reuniões em 2026. “Quanto aos juros futuros, penso que o mercado possa precificar novos ajustes a curva pode fechar novamente amanhã. Quanto ao dólar, é mais difícil prever. Acredito que a moeda americana possa abrir em tom positivo, dado que ela será muito afetada também pelos investidores digerindo as informações do Fed nos EUA.”

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Brasil
Copom
Estados Unidos
Fed
Inflação
Juros
Selic
taxa de juros
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).