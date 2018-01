Saque de PIS/Pasep para maiores de 60 anos acontecerá em janeiro

O saque das cotas do PIS/Pasep para maiores de 60 anos poderá ser feito a partir do dia 24 de janeiro. A data foi divulgada nesta segunda-feira pelo governo federal. A expectativa é de que esta etapa beneficie 4,5 milhões de pessoas, que receberão 7,8 bilhões de reais.

Os trabalhadores que possuem conta na Caixa que têm direito às cotas do PIS – Banco do Brasil, no caso do Pasep – terão os recursos creditados nela no dia 22.

O governo divulgou também que o pagamento das cotas para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos será retomado a partir desta segunda-feira. Os saques também poderão ser feitos maiores de 70 anos, aposentados e herdeiros.

As cotas dos dois programas foram acumuladas por quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 – o PIS é relativo a trabalhadores da iniciativa privada, e o Pasep, servidores públicos. Esse tipo de recurso, que gera rendimentos anualmente, só podia ser sacado em condições especiais ou após os 70 anos de idade.

Desde agosto do ano passado, o governo federal reduziu por duas vezes a faixa etária para o saque do benefício. A ideia é fazer com que esses recursos aqueçam a economia, como ocorreu com a liberação das contas inativas do FGTS.