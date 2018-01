Mercado sobe PIB e inflação de 2017, e piora estimativas de 2018

Os analistas do mercado financeiro consultados pelo Boletim Focus aumentaram as estimativas de inflação e crescimento do PIB para o ano de 2017. Já as previsões para 2018 foram revisadas para baixo, segundo documento divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central.

A estimativa é de que a inflação de 2017 foi uma alta de 2,79%, ante estimativa de 2,78% no boletim anterior. Se confirmado, o resultado fica abaixo do piso de 3% – o centro da meta é de 4,5%. O resultado do IPCA de dezembro e do ano passado será divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, e o acumulado até novembro é de 2,50%.

Para o crescimento do PIB do último ano, as apostas dos analistas foram de 1,00% para 1,01%. O resultado do desempenho da economia no quarto trimestre de 2017, bem como o do ano, só serão divulgados pelo IBGE março.

Em relação a 2018, as estimativas para a inflação caíram de 3,96% para 3,95%. O centro da meta para o ano também é de 4,5% – com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo.

Os analistas esperam que o PIB feche este ano com crescimento de 2,69%, ante 2,70% na leitura anterior. A previsão para a taxa Selic permanece inalterada pela terceira semana consecutiva, em 6,75% ao ano. A taxa está em 7%, o menor nível da história, a a próxima reunião do Copom sobre o assunto acontecerá em fevereiro.