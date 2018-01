Santander tem 350 vagas para gerente em todo o país

O Santander vai selecionar 350 vagas de gerente em diversos estados brasileiros. Os escolhidos vão ocupar vagas de gerente de relacionamento com empresas. O prazo para participar do processo seletivo se encerra hoje.

Para ocupar a função é preciso ter a certificação profissional Anbima Série 10 (CPA 10). Candidatos aprovados que não tiverem essa qualificação poderão fazer o curso gratuitamente pela Universia.

Segundo o Santander, o candidato não precisa ter necessariamente experiência no setor financeiro. Pode ter trabalhado em mercados, atuando com vendas consultivas e prestando atendimento qualificado.

“Assim podemos cada vez mais construir uma cultura diversa, somar novos conhecimentos e experiências”, diz Ede Viani, diretor de Empresas, Governos & Instituições e Agronegócios no Banco Santander Brasil.

O perfil de profissional buscado pela instituição financeira é de pessoas empreendedoras, com paixão pelo trabalho, garra, forte orientação ao cliente e capacidade de entrega de resultados.

As vagas estão distribuídas nos Estados da Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Brasília, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Pará, Amapá, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O banco não informa o salário, mas uma pesquisa no site Love Mondays mostra que a remuneração média de um gerente de relacionamento no Santander é de 4.537 reais. Há vagas para gerentes de nível 1, 2 e 3. Para se inscrever é necessário cadastrar o currículo no canal Trabalhe Conosco do site do Santander.