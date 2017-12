Itaú vai contratar gerentes para todo o país; veja requisitos

Quer começar 2018 com emprego novo? O Itaú abriu hoje processo se seleção para contratar gerentes para sua rede nacional de agências. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 e os selecionados começam a trabalhar em janeiro de 2018.

Entre os requisitos para a vaga estão vivência na área comercial e curso superior completo em qualquer área ou tecnólogo com pós/MBA já concluído. A descrição da vaga informa que disponibilidade para atuar em qualquer região do Brasil será um diferencial.

A remuneração média para o cargo é de 5.900 reais, de acordo com o site Love Mondays, especializado em carreiras e salários.

Todos os contratados vão ingressar automaticamente no programa de formação Novos Líderes do Itaú. Durante a fase de capacitação também serão oferecidos mais de 600 horas de treinamento e acompanhamento de um ano com programa de mentoria.

Os candidatos interessados poderão se inscrever pelo site http://epartner.vagas.com.br/v1613582. O número de vagas não foi revelado.

O banco informa que o processo seletivo será praticamente 100% digital, com a realização de entrevistas em plataformas como o Skype.