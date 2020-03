Santander prorroga pagamento de empréstimos e financiamentos

O Santander vai prorrogar em 60 dias o prazo para pagamento de empréstimos pessoais, financiamento imobiliário e automotivo. As medidas fazem parte de um pacote anunciado pelo banco para tentar mitigar danos a economia e a consumidores durante a propagação do novo coronavírus. A flexibilização, entretanto, só está disponível para os clientes pessoa física que estão com contratos em dia com o banco.

Clientes que têm contratos de crédito pessoal, crédito unificado, reorganização pode solicitar a prorrogação de até 60 dias para o próximo vencimento, sem cobrança de multa. A taxa de juros vigente será mantida. A parcela prorrogada terá nova data de vencimento e o valor recalculado. O mesmo mecanismo é válido para crédito automotivo.

No caso de crédito imobiliário, o cliente que optar pela prorrogação precisa pagar no mês que a parcela venceria originalmente o seguro obrigatório e taxas administrativas. A opção pela prorrogação deve ser feita pela Central de Atendimento.

O Santander anunciou também o aumento de limite de 10% do cartão de crédito para os clientes. A.prorrogação de 60 dias no pagamento, entretanto, não vale para a fatura do cartão. No caso de clientes empresariais, o capital de giro também pode ser prorrogado. Ainda como forma de mitigar danos econômicos da pandemia de coronavírus no Brasil, o Santander vai pagar em abril o 13º salário dos 47 mil funcionários no Brasil,