Coronavírus: farmácias venderão álcool em gel a preço de custo em SP

O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira, 20, que todas as redes de farmácia do estado irão vender álcool em gel a preço de custo a partir de segunda-feira 23. A decisão vem um dia depois do anúncio de que supermercados iriam comercializar o produto sem custo, também a partir da próxima segunda-feira.

Para evitar desabastecimento momentâneo, haverá limite para compra. Cada pessoa poderá comprar apenas duas unidades do produto.

São Paulo é o Estado brasileiro mais afetado pela pandemia causada pelo novo coronavírus. São 286 casos confirmados e seis mortes.