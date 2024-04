Salário mínimo deve subir para R$ 1.502 no próximo ano

O governo Lula deve propor um salário mínimo de 1.502 reais no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será apresentado nesta segunda-feira, 15.

O valor representa um aumento de cerca de 6,4% ao piso vigente neste ano, de 1.412 reais. A conta segue a fórmula da política de valorização do salário mínimo, aprovada pelo Congresso no ano passado. Entram na composição a inflação de 12 meses até novembro do ano anterior — que deve encerrar o ano em 3,3% — mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes — neste caso, o crescimento de 2,9% em 2023. Com isso, o mínimo deve ter ganho real (acima da inflação) de 2,9% no próximo ano.

A previsão para 2025 ainda pode mudar ao longo do ano, tanto para cima quanto para baixo, conforme variações da inflação medida pelo INPC, o índice usado para correções de salário, quanto por eventuais revisões do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no desempenho do PIB de 2023. O governo deve enviar uma nova projeção do mínimo até 31 de agosto, data limite para o envio da peça orçamentária de 2025.

Embora seja favorável aos trabalhadores, a política de valorização do mínimo pode pressionar o arcabouço fiscal desenhado pela equipe econômica. Isso porque o salário mínimo pode avançar em ritmo mais célere do que a regra geral das despesas, que tem um crescimento real limitado a 2,5% ao ano. Como há diversos benefícios, como os da Previdência Social, indexados ao salário mínimo, esse aumento aumentaria a pressão nesse teto, e o governo precisaria reduzir outros gastos para não descumprir a âncora fiscal.

Continua após a publicidade

Além do salário mínimo, O PLDO também vai indicar as metas fiscais para o período de 2025 a 2028. Há expectativa de que o governo reduza as metas fiscais dos próximos anos. Para 2025, a estimativa é que haja uma redução de ao menos 0,25 ponto na meta, propondo um superávit de 0,25% do PIB no próximo ano.

Salário mínimo

O governo Lula retomou a política de valorização real do salário mínimo. De 2007 a 2019, vigorava um mecanismo como o atual, em que o salário mínimo era corrigido pelo INPC do ano anterior mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Caso o PIB encolha, havia a reposição apenas pela inflação. De 2020 a 2022, o salário mínimo passou a ser corrigido apenas pelo INPC, sem ganhos reais.