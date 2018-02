Saiba como vai funcionar o bloqueador de propaganda do Chrome

O Chrome, navegador do Google, terá um bloqueador de propagandas automático a partir desta quinta-feira. A funcionalidade, anunciada em junho do ano passado, tem objetivo de limitar conteúdo considerado invasivo.

A função esconderá apenas os anúncios classificados como irritantes pela Coalition for Better Ads (Coalização para Melhores Anúncios, em inglês). O grupo é formado por gigantes de ramos como tecnologia (Google, Facebook e Microsoft) mídia (Washington Post) e produtos de consumo (Unilever, Procter & Gamble). A coalizão fez pesquisas com usuários para entender quais tipos de anúncios faziam as pessoas a instalarem bloqueadores de anúncios (como Adblock Plus, por exemplo).

Quatro formatos no desktop foram considerados pelos usuários como irritantes demais: pop-ups (aqueles que cobrem a tela), vídeos automáticos com som, anúncios que cobrem a tela quando o site é carregado e têm contagem de tempo e banners largos que “grudam” na rolagem da página.

Nos dispositivos móveis, além dos mesmos quatro do desktop, há também anúncios de página inteira, páginas com mais de 30% de propaganda, animações que “piscam” e aqueles que cobrem a página e demoram um tempo para sumir.

O Chrome fará a análise do código das páginas carregadas, e bloqueará automaticamente os anúncios nos formatos problemáticos. Os usuários terão a opção de desabilitar o bloqueio. O navegador também enviará um alerta para o dono do site, para que se adeque às restrições. Segundo o Google, 42% dos notificados até aqui mudaram seus anúncios.

Os bloqueadores de anúncio são uma preocupação tanto para anunciantes como para as empresas que veiculam. Enquanto para as empresas a limitação atinge a exposição de produtos e serviços, as companhias que vendem espaço publicitário- como o Google – têm uma ameaça às suas receitas. No caso da dona do Chrome, a publicidade em 2017 gerou 27,2 bilhões de dólares (8,47 bilhões de reais), 84,2% do total de receitas no período.