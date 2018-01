Google lança ferramenta para procurar emprego

O Google acaba de lançar uma nova ferramenta de busca de vagas de emprego. A partir desta terça-feira, usuários poderão procurar por oportunidades no site e filtrar os resultados de acordo com a área de atuação, a localização e até a classificação do empregador.

Segundo a empresa, é possível, ainda, calcular quanto tempo a pessoa levaria para chegar da sua casa até o local e selecionar a jornada de trabalho desejada. O recurso está disponível tanto para dispositivos Android quanto para desktop.

Caso o usuário tenha uma flexibilidade maior, a ferramenta também permite que ele selecione a opção “qualquer lugar”, para que possa visualizar oportunidades em outras partes da cidade.

A empresa diz que as vagas disponibilizadas nos principais sites de emprego – como LinkedIn, Love Mondays, Empregos.com.br, OLX, Trampos.co e Vagas.com.br – ficarão visíveis nas buscas assim que elas forem postadas.

O Google também publicou um manual de instruções para empregadores que desejem exibir suas vagas nesse novo recurso, sejam de plataformas terceiras ou até pequenas, médias ou grandes empresas.

“Lançamos essa experiência na busca nos Estados Unidos em julho, e, desde então, houve um aumento de 60% de empregadores mostrando suas vagas”, diz a empresa em comunicado. A América Latina é o primeiro mercado, além dos Estados Unidos, a receber o recurso.