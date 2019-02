Roche fortalece setor de terapia genética com aquisição

A Roche está comprando a especialista em terapia genética Spark Therapeutics por 4,3 bilhões de dólares. A aquisição ocorre depois que os desenvolvimentos nessa área convenceram a gigante farmacêutica suíça a “intensificar” os negócios no setor, disse o presidente-executivo Severin Schwan nesta segunda-feira, 25.

Segundo o comunicado das empresas sobre o acordo, a Roche irá arquivar uma oferta de compra de todas as ações da Spark, enquanto o conselho da americana irá emitir uma declaração unânime recomendando aos acionistas que aceitem a oferta feita.

A Roche deve pagar 114,50 dólares por ação para Spark, mais de duas vezes o preço de fechamento da empresa norte-americana em 22 de fevereiro. A carteira inclui um tratamento de cegueira que tem aprovação americana e europeia, e outros projetos para hemofilia e distúrbios neurodegenerativos como a doença de Huntington.

Rivais da Roche, como a Novartis, também se movem agressivamente em direção à terapia genética, área em que os tratamentos para doenças raras e hereditárias comandam alguns dos mais altos preços da medicina. A Terapia de cegueira da Spark, denominada Luxturna, por exemplo, custa 850 mil dólares por paciente (cerca de 3.168.715 milhões de reais).

“Estamos observando esse espaço há algum tempo. Simplesmente sentimos que agora é a hora certa de avançar”, disse Schwan à Reuters.”O encaixe da Spark e da Roche é realmente excelente. Ela nos fornece um amplo portfólio e expertise em toda uma cadeia de valor”, acrescentou.

Schwan está contando com novos medicamentos, incluindo terapias genéticas, para ajudar a compensar as perdas de 21 milhões de dólares por ano em patentes do seu trio de remédios contra o câncer, Rituxan, Herceptin e Avastin, que enfrentam a concorrência de cópias mais baratas.

A Roche, maior fabricante de remédios contra o câncer, chegou atrasada à imuno-oncologia – quando o próprio organismo é estimulado a combater o tumor. O remédio Keytruda, da Merck, está se tornando o protagonista na área e eclipsou o próprio produto da Roche, o Tecentriq.

Analistas do Bank Vontobel disseram que o acordo com a Spark dá à Roche uma plataforma comprovada para comercialização de terapias genéticas mas não veio sem riscos – incluindo ser batida no mercado por rivais com tratamentos semelhantes em planejamento.

As ações da Spark, com sede na Filadélfia, subiram cerca de 30 por cento este ano. As ações da empresa norte-americana caíram no ano passado depois que dois dos 12 pacientes apresentaram uma resposta imunológica desfavorável quando tratados com uma dose mais alta de terapia de hemofilia da SPK SP-8011.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)