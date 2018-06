Restaurantes vão dar ‘presentes’ no jantar do Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados costuma ser uma data importante para o comércio. Pensando nos casais que vão comemorar a data saindo para jantar, restaurantes e redes de fast food prepararam promoções especiais para a data. Para quem prefere ficar em casa, há opções para cozinhar ou receber pratos prontos.

Na rede Taco Bell, por exemplo, casais que comprarem um combo Dobradilla ganham outro para comerem juntos. A promoção é válida neste 12 de junho em qualquer uma das 20 unidades da rede instaladas em São Paulo, Barueri, Guarulhos, Santo André, Praia Grande e Campinas.

A rede Abbraccio Cucina Italiana vai dar descontos na venda de dois rótulos clássicos de vinho – a garrafa do vinho branco Norton Colección será oferecida por 82,50 reais e o tinto Porteño Norton sairá por 95 reais. Os preços são válidos até o dia 15 somente para consumo no restaurante, durante todos os horários de funcionamento. Os casais que jantarem no Abraccio no dia 12 ganharão um par de marca-taças customizados de presente.

Casais que jantarem nesta terça-feira nos restaurantes da rede Outback Steakhouse ganharão de presente uma caixa com seis bombons. São duas versões: mini pães de mel com licor cobertos com chocolate meio amargo e toque de pimenta vermelha e corações de chocolate ao leite com nozes caramelizadas.

A Rappi, empresa de delivery, vai oferecer dois serviços especiais para o Dia dos Namorados. Casais que querem cozinhar em casa poderão pedir kits com ingredientes para cozinhar três pratos: carbonara, risotto pomodoro e tagliata de filé fignon. Os ingredientes e pratos foram pensados em parceria com o chef Patrick Prado, do projeto Le Segreto. O kit é composto por uma peça de filé mignon de 500g, rúcula higienizada (170g), parmesão (100g) e vinagre balsâmico orgânico (250ml).

Para os casais que preferem não cozinhar, mas preferem ficar em casa, a Rappi vai oferece combos de jantares, com entrada, prato principal e sobremesa, de restaurantes como Le Manjue, Nou e BIO.

O valor médio do presente de Dia dos Namorados deve ser 11% maior neste ano do que em 2017, segundo pesquisa da Boa Vista SCPC, realizada com mais de mil entrevistados em todo o país. De acordo com a pesquisa, 64% dos consumidores pretendem gastar até 200 reais. Outros 33% pretendem comprar presentes de até 100 reais. Outros 20% pretendem gastar de 201 reais a 600 reais.

O número de pessoas que pretende comprar algo nesta data também aumentou, passando de 62% para 67%.