Relação entre agricultura e queimadas é distorcida, diz Tereza Cristina

dos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) revelam que desde janeiro foram registrados 83.329 focos de incêndios florestal no Brasil, o que representa um aumento de 77% em relação ao mesmo período de 2018. A elevação dos focos de incêndio na floresta geraram crise diplomática no final de agosto, inclusive com empresas anunciando a suspensão de compras de produtos do país, como a H&M